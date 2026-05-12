【モデルプレス＝2026/05/12】歌手でタレントの中川翔子が5月11日、自身のInstagramを更新。手作りの離乳食を公開し、反響が寄せられている。【写真】双子出産の41歳美人歌手「ステップアップしてる」鶏胸肉ミートソースなど大量離乳食◆中川翔子、大量離乳食ストック中川は「離乳食またいっぱいストックできた 鶏胸肉ミートソースなどつぶすだけじゃない料理になりだしてたのしい！おいしく食べる姿が可愛くて！」とつづり、手作