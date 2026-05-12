味の素冷凍食品は6月7日より、夏季新製品3品を発売する。11日に発表した。「AJINOMOTO ギョーザ」からは〈マンドゥ〉(12個入)、〈レンジでマンドゥ〉(5個入)の2品を発売する。中具に5種の野菜、春雨、豆腐を使用し、韓国の餃子として知られるマンドゥの特徴をとり入れ、日本の家庭で手軽に楽しめるよう独自技術も活用して開発した。同社によれば、冷凍餃子の購入率は約48%にとどまり、未購入率が約52%と大きな潜在需要があることか