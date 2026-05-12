俳優のイ・ジフンと日本人の妻アヤネさん夫妻が、第2子妊娠の知らせで祝福を受けていたなか、長女の“無塩食育児”をめぐる論争で批判を集めている。結局、謝罪文まで削除する事態となり、後味の悪さを残した。【写真】アヤネさん、スイムウェア姿を堂々披露アヤネさんは今年3月、第2子妊娠のニュースを伝えながら、「今回は性別が何であっても本当にありがたい」と率直な心境を明かしていた。彼女は「第1子の時は男の子か女の子か