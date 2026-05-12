【モデルプレス＝2026/05/12】お笑いコンビ・カカロニの栗谷（36）が5月11日、日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（毎週月曜よる11時59分〜）に出演し、第1子誕生を発表した。【写真】カカロニ栗谷、直筆報告文持ち“恩人”と2ショット”◆カカロニ栗谷、第1子誕生を発表番組冒頭には、栗田が「昨年末に結婚しまして、つい先日子どもが生まれました」と報告。この日の放送では、「カカロニ栗谷 童貞芸人が一年半後、父になる」と題