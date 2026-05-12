【モデルプレス＝2026/05/12】女優の長谷川京子が5月11日、自身のInstagramを更新。トレンチコート姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】47歳女優「大人っぽいけどキュート」美脚伸びるショートトレンチコーデ◆長谷川京子、美脚際立つショート丈トレンチコーデ披露長谷川は「The perfect trench for this season」「まさに今、のトレンチコート。スカーフを巻くのがこれもまさに今、らしい。撮影で一緒だったスタイリストさんの