【ビルダーズノート（BUILDERS NOTE）】 5月12日サービス開始 価格：無料 BANDAI SPIRITSは、Android/iOS用ガンプラ公式ファンコミュニティ「ビルダーズノート（BUILDERS NOTE）」のサービスを5月12日より日本国内にて開始した。価格は無料。 「ビルダーズノート」は、ガンプラを楽しむすべての人の「手に入れる → 作る →