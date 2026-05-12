【1/12 Honda RS1000 耐久レーサー】 6月13日頃 再販 価格：3,850円 タミヤは、プラモデル「1/12 Honda RS1000 耐久レーサー」を6月13日頃に再販する。価格は3,850円。 本商品は、ホンダが1980年に登場させたワークスマシン「RS1000」の1981年型をプラモデル化したもの。同社の「1/12 オートバイシリーズ」より展開されており、点火