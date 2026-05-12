フィギュアスケート女子２０１６年世界ジュニア覇者の本田真凜さんが、１２日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。本田さんは「滑った後なのに無傷だったガチガチ前髪とリップはもうすぐ発売のルアリンの０３番色カワイイネ」とつづり、ブルーのキラキラ衣装にコートを着用し、ピースサインや両手でハートを作ったポーズなどの写真を複数ショット投稿。この投稿にフォロワーからは「美人すぎる