◆米大リーグドジャース―ジャイアンツ（１１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１１日（日本時間１２日）、本拠地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。初回先頭の１打席目は、低めの初球９３・９マイル（約１５１・１キロ）を引っかけて一ゴロに倒れ、本拠地からはため息が漏れた。これで４７打席連続ノーアーチとなった。相手右腕のＴ・マクドナルドと