◆大相撲▽夏場所３日目（１２日、両国国技館）新弟子らによる前相撲が始まった。雷親方（元小結・垣添）の長男で、埼玉栄高出身の垣添（雷）が小川（玉ノ井）をはたき込んで、白星を飾った。相手に押し込まれた内容に「最悪な相撲を取ってしまった。引きすぎた」と振り返った。土俵下では審判として、父で師匠の雷親方も見守っており、「（師匠は）見えていた。取組後の親方の顔が怖かったので、後で怒られるかもしれない」