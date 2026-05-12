◆米大リーグドジャース―ジャイアンツ（１１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１１日（日本時間１２日）、本拠地・ジャイアンツ戦で先発し、初回は１番・李政厚（イジョンフ）に初球を痛打されたが、左翼のＴ・ヘルナンデスが好捕し、幸先よく１死を奪った。２死から３番シュミットは９９・５マイル（約１６０キロ）の直球で左飛に打ち取り、３者凡退スタートを