あなたは読めますか？突然ですが、「葛藤」という漢字読めますか？心の中で迷いや悩みが生じたときによく使われる言葉ですが、正しく読めるでしょうか？気になる正解は……「かっとう」でした！葛藤は、もともと「クズ」と「フジ」という二つの植物が複雑に絡み合う様子を指します。そこから転じて、心の中で相反する欲求や感情がぶつかり合って悩むことや、人と人とが対立し、もつれ合う様子を意味するようになりました。具体的な