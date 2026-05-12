あなたは読めますか？突然ですが、「罵倒」という漢字読めますか？ニュースやSNS、ドラマの激しい対立シーンなどで見かける言葉ですが、いざ漢字で提示されると、読み方に迷ってしまう方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「ばとう」でした！「罵倒」とは、相手をひどくののしることや、激しい言葉でこき下ろすことを意味します。単なる非難よりも、さらに相手を辱めたり、圧倒したりするような強い攻撃性を伴う表現