東京ドームに5万5千人の大観衆を集めて行われた、日本人選手同士による空前絶後のタイトルマッチ「THE DAY」に3対0の判定勝ちを収めた井上尚弥。この勝利により、世界で最も権威あるボクシング雑誌「TheRing」のパウンド・フォー・パウンド・ランキングで2年ぶりに1位に復帰した。大一番もまたしても勝利で終えた井上尚弥はこれからどこに向かうのか？父にしてトレーナー井上真吾氏に話を聞いた。【前編】〈【井上尚弥VS中谷潤