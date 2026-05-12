福建省寧徳市の三都澳海上養殖エリアを航行する、フウセイの稚魚を積載した活魚運搬船。（４月２５日、ドローンから、寧徳＝新華社記者／姜克紅）【新華社福州5月12日】中国福建省は、全国有数の水産養殖業省として知られる。近年は海洋漁業の高度化を進め、養殖海域を沿岸から沖合へと拡大している。2025年の海洋総生産額は1兆3千億元（1元＝約23円）を突破し、水産物総生産量は960万トンを超えた。施設漁業の割合は75％以上