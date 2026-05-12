元プロ野球選手の清原和博氏（58）、モデルの亜希（57）が10日、そろって長男・清原正吾さんのインスタグラムに登場。“家族4ショット”が公開され、反響を呼んでいる。【写真】「笑顔が最高」「めっちゃカッコイイ」長男＆次男も集結した“清原ファミリー”の4ショット※2枚目和博氏と亜希は、結婚後2人の男児をもうけるも、2014年9月に離婚した。しかし、別れた後も良好な関係が続いており、昨年8月の和博氏の誕生日の際