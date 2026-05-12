中東情勢の影響で、ナフサを原料とする印刷用インクの供給が不安定だとして、大手菓子メーカーのカルビーはポテトチップスなど一部商品の包装をカラー印刷から白黒に変更すると発表した。佐藤官房副長官は12日、「印刷用インクあるいはナフサについて、現時点では直ちに供給上の問題が生じるとの報告は受けておらず、日本全体として必要な量が確保されている」と述べた。印刷用インクの原料となるナフサは「中東以外からの輸入が、