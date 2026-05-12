お笑いコンビ・カカロニの栗谷（36）が、11日放送の日本テレビ系バラエティー『大悟の芸人領収書』に出演。子供が誕生したことを報告した。【写真】パパになり涙！カカロニ栗谷、子供の誕生を報告番組冒頭、栗谷は「昨年末に結婚しまして、つい先日、子供が生まれました」と報告。番組では、昨年11月の結婚から半年にわたって密着した特別企画「カカロニ栗谷童貞芸人が1年半後、父になる」を届けていった。相方のすがや、