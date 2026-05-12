記者会見する小泉防衛相＝12日午前、国会小泉進次郎防衛相は12日の記者会見で、中東情勢の緊迫化を踏まえ、ホルムズ海峡の自由と安全な航行実現に向け英国、フランスが主導する有志国オンライン会合に参加すると発表した。「海峡は世界の物流の要衝であり、安定が一刻も早く回復することが不可欠だ」と述べた。会合は12日夜に開催する予定。英仏などは、米国とイランの戦闘終結後に商船の護衛を目的とした多国籍部隊の派遣計画