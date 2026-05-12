◇ア・リーグブルージェイズ5−8レイズ（2026年5月11日トロント）ブルージェイズ・岡本和真内野手（29）が11日（日本時間12日）、レイズ戦に「4番・三塁」で先発出場し、4打数1安打、2三振に終わった。チームは5−8で敗れ2連敗となった。2回に10試合連続安打となる左前打をマークも、その後に2打席連続三振も喫した。1試合2三振は5試合ぶり。一方で、5戦ぶりとなる一発は飛び出さなかった。とはいえ、4番に座りチーム