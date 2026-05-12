「大相撲夏場所・３日目」（１２日、両国国技館）前相撲が行われた。雷親方（元小結垣添）の長男、垣添（本名・垣添玄空、雷）は小川（玉ノ井）をはたき込み、デビューを白星で飾った。相手の小川は同学年で、高校では全国大会に出場した経験者だが知らなかったという。当たって「重い！」と押し込まれたが、左に回り込みながら背中をたたくようにはたき込んだ。「最悪な相撲を取ってしまった」と猛省。土俵下では雷親方が審判