「やることが多すぎてパニックになっている息子のために書いた」…そんな母親の工夫が、SNSで共感を集めています。【写真】「朝やること」「帰ったらやること」をホワイトボードに書き出しました投稿したのは、6歳の息子さんと2歳の娘さんを育てる母親「ポッケ6y＋1y」さん（@MonaPocke）。新1年生になった息子のために、ホワイトボードに1日の流れを書き出したといいます。「やってもやっても終わらない」新生活で感じた戸惑い小