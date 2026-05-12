俳優「岩城滉一」のこだわりカスタムが話題俳優の岩城滉一さんが自身の公式YouTubeで、愛車のクラシックミニのカスタムが完成したことを報告しました。こだわりが詰まった一台は、どのように仕上げられているのでしょうか。【動画】俳優「岩城滉一」×愛車「ミニクーパー」を動画で見る！2026年3月15日に公開された動画は、「岩城滉一が愛する妻のために購入したミニクーパー。最終カスタムが完成しました」というタイトルで