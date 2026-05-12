不登校の経験があっても、大学へ進学するのは不可能ではありません。通信制高校に編入して卒業する、高卒認定試験に合格するなど繋がる道はいくつもあります。そこでめでたく大学に進学したとして。大学でもまた不登校になる……などということはあるのでしょうか。「行かせてください」と、奨学金まで借りて入った大学なのに「大学生の不登校」というタイトルの投稿が、ママスタコミュニティにありました。『大学生になったわが子