朝霧舟の漫画『キシモジン』（小学館「ビッグコミックスピリッツ」連載）第1巻が発売された。 【写真】奥浩哉ら推薦漫画『キシモジン』 本作は、令和8年を舞台に、父の死をきっかけに「ママはAIかもしれない」という仮説を突きつけられた女子高生・しずくの姿を描く母子の物語。勉強もバイトもしっかりこなすZ世代の少女が、信頼し愛してきた母が人工知能であったかもしれないと知り、自らの存在の確からしさにも揺らぎを