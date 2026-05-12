大切な人を亡くしたあと、ふと胸に浮かぶ思いがあるのではないでしょうか。もう一度会いたい……それは叶わないとわかっていても、願うことがあるかもしれません。では、いつか自分が死んだとき、再び会えると思いますか？『亡くなった人に会いたくなる？いつか自分が死んだらそのときは会えると思う？』この投稿に、ママたちの声が寄せられました。そこには、悲しみだけではない、それぞれの祈りや後悔、そして生きる決意がにじ