誕生日は、祝うのも祝われるのも苦手だという大久保佳代子。そんな大久保は、誰かに贈る誕生日プレゼントをどう選んでいるのか。迷った末にたどり着いた“鉄板プレゼント”がある一方で、もらってうれしいもの、困るものもある。50代になって見えてきた、リアルすぎる誕生日プレゼント論。 【画像】大久保佳代子、50代で変わった誕生日観 どうでもよくなっていく「誕生日」 昨年の５月12日、54歳の誕生日、私は何をしていたので