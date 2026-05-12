１２日、安芸太田町にある温井ダムで男性１人が水の中で死亡しているのが見つかりました。 消防によりますと午前９時ごろ「ダムの放流先に人らしきものが見えた」と１１９番通報がありました。 消防車と救急車あわせて７台が出動し約１時間後に男性が引き上げられましたが、その場で死亡が確認されました。 亡くなった男性の年齢や身元は分かっていません。 警察は詳しい経緯を調べています。