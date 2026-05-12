北越高校の部活動遠征中に生徒など21人が死傷した事故を受け、松本文科相は、学校の校外での安全管理について、一体的な対策を検討するよう指示する考えを示しました。松本文科相「生徒の安全確保を図った上で部活動が適切に実施されるように、文部科学省としても活動の安全確保に向けた配慮について、周知に努めてまいりたい」この事故は、今月6日に新潟・北越高校の男子ソフトテニス部がバスで遠征に向かっている途中、福島県の