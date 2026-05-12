亀田製菓は18日より、『30g ハッピーターンミニ 濃厚うめ味』をリニューアルし、順次全国のセブン-イレブンにて発売する。【画像】『ハッピーターンミニ 濃厚うめ味』“秋冬”パッケージハッピーターンのあまじょっぱさが、紀州産南高梅の梅肉パウダーのおいしさを引き立てる、濃厚なうめ味が特長の商品。発売以来、「うめ味の濃厚さ」「絶妙な甘酸っぱさ」で好評を集めてきた。今回のリニューアルでは、「ハッピーターンな