◇ア・リーグブルージェイズ5−8レイズ（2026年5月11日トロント）ブルージェイズのジャリエル・ロドリゲス投手（29）が11日（日本時間12日）、今季メジャー初昇格。本拠でのレイズ戦で9回に5番手で登板し、1イニングを無失点に抑えた。5−8の9回にマウンドに上がったロドリゲスは、先頭・カミネロをストレートの四球で歩かせたが、代走で出場したウィリアムソンが二盗に失敗し1死無走者とすると、この日2安打3打点のアラ