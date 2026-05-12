日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟からの発表です。【映像】日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟の発表「当連盟会長による不適切発言に関するお詫び連盟内のミーティングで不適切な発言をしたとされる報道について、ボブスレー・リュージュ・スケルトンに関わる選手及び関係者の皆さまにご迷惑及びご心配をおかけし、心よりお詫び申し上げます。本年1月に、オリンピック出場資格を当連盟が把握しないまま選手