第1子妊娠中のフィットネスモデルAYAが12日、インスタグラムを更新。臨月を迎えたマタニティフォトを公開した。AYAは「臨月に入りました」と報告。夫に寄り添われた臨月ショットをアップし、「夫婦2人きりの生活も残すところあと数日間。『君』を迎え入れる準備は心身共に整ったあとは。カウントダウン…」と出産への思いをつづった。AYAは24年7月にトレーニングパートナーの男性との結婚を発表し、1月の投稿で妊娠を報告。6月に