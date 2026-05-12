指原莉乃（33）が、12日までにXを更新。自身がプロデュースするアイドルグループ≠MEのメンバーで、卒業が発表された菅波美玲（26）にメッセージを送った。菅波は今年3月下旬に休養を発表。6月12日に行われる「菅波美玲卒業コンサート」をもって卒業することが11日、グループ公式サイトで発表された。指原は「オーディションを受けてくれてありがとう。出会ってくれてありがとう」と菅波に感謝。「美玲を想って書いた楽曲が、その