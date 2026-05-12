ドジャースは１１日（日本時間１２日）、本拠地ロサンゼルスでのジャイアンツ戦からムーキー・ベッツ内野手（３３）を復帰させ「２番・遊撃」で先発起用した。右脇腹の負傷で戦列を離れていたが、約１か月ぶりにグラウンドに戻ってきた。それに伴い、ドジャースはアレックス・フリーランド内野手（２４）をマイナーに降格させるロースターの整理を行った。枠に限りがある以上はやむを得ない措置だが、ベッツの復帰が近づくにつ