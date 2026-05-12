【モデルプレス＝2026/05/12】女優の吉谷彩子が5月11日、自身のInstagramを更新。手作りのエビフライ弁当を披露した。【写真】34歳ビズリーチ美女「野菜もたっぷりで完璧」“好物”エビフライ2尾乗った豪華手作り弁当◆吉谷彩子、エビフライ弁当披露吉谷は「今回はエビフライ弁当」とつづり、写真を投稿。ひじきと梅と胡麻の混ぜご飯、ほうれん草と梅と海苔の和え物、卵焼き、サラダが美しく詰められ、その上にタルタルソースのか