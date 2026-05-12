首の脊髄圧迫で緊急手術を受けていたタレントのマツコ・デラックスさん（53）が、2026年5月8日放送の「マツコ＆有吉 かりそめ天国」（テレビ朝日系）に出演。約2か月ぶりの登場となった回で、入院生活や食生活などについて明かした。久々のからあげは「半分しか食べれなかった」マツコさんは2月、レギュラー出演している「5時に夢中！」（TOKYO MX）で、首の脊髄圧迫による手足のしびれを告白し、手術を受け入院していることを電話