ひらめきを生む原動力は、一体なに？ 記憶の編集力こそがひらめきの原動力 創造性とは「無から有を生み出すこと」ではありません。これと同様に、ひらめきを生むためには記憶を司る側頭葉に、ある程度の準備ができていないといけません。 その準備というのは、「学習する」ということです。ひらめくためには、そのベースとなる材料を側頭葉にストックしておかなければなりません。 暗記する、記憶するということと、