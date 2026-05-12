跡取り息子が実家に連れてきたのは、外国人の妻。激怒する父親の心を溶かしたのは、食卓に並んだ「ある料理」でした。 名作マンガ『ザ・シェフ』第4話から、不器用な親子の感動エピソードをご紹介します。 跡取り息子の帰郷と、外国人の妻に激怒する厳格な父 一代で会社を築き上げた田代グループの会長である厳格な父。 長男の誠一がフランス人の妻・ミレーユを連れて2年ぶりに実家に帰省しますが、父は