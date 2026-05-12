新潟・北越高校男子ソフトテニス部員が乗ったマイクロバスの事故。高校の部活動ではこうしたバスを利用して各地に遠征するのが日常茶飯事だ。【もっと読む】テニス錦織圭「ゴルファー転身」に現実味…今季限りでの引退発表で気になる今後多くの競技の中で、活動費が潤沢な部類に入る野球部でも、遠征時の費用を抑えるため、飛行機や新幹線を使わず、バス移動するケースは少なくない。「大阪桐蔭のように新幹線で関東遠征に出る