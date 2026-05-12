手堅い運用の投資信託ならバランス型 リスクを抑えて資産を運用する 投資信託には、いくつかの資産にバランスよく投資するバランス型投資信託と呼ばれるものがあります。 これは、株式を中心に投資、債券を中心に投資、不動産を中心に投資……と偏りを持たせるのではなく、複数の資産にバランスよく投資する信託のタイプです。 バランス型投資信託のなかには、国内の金融商品で分散して投資しているものや、国内の金融商品