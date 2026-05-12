子どもの習い事として不動のナンバーワンを誇る「水泳」。しかし、「通わせたいのに通わせられない」というジレンマを抱える親御さんが増えています。なぜ今、スイミングスクールに通うのが難しいのでしょうか？ 東大生の約6割が経験！不動の人気「水泳」 水泳は子どもの習い事ランキングで長年1位を維持しています。過去の調査では、東大生の約6割が小学生時代に水泳を経験していたというデータもあるほど