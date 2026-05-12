最新の遺伝子検査でこんなことまでわかる！ 検査キットで手軽に検査も可能 私たちが両親から受け継いだ遺伝子は、体や心、行動までさまざまなところに影響を与えています。どの遺伝子があるとどんな影響があるのか。最近では技術も研究も進み、膨大な遺伝子を解析してある程度の傾向を導き出せるようになってきました。それと同時に検査の費用も下がり、手軽に検査キットを買って自宅でいつでも検査できる時代になってきていま