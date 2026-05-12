辞退者が続出するのではないか──。2月の衆院選で落選した「中道改革連合」の吉田晴美元衆院議員（54）が、党から落選者に支給される「支援金」を辞退すると党に伝えたという。【もっと読む】中道改革連合・小川淳也氏に聞いた「18の疑問」 火中の栗拾い代表就任から2カ月中道改革連合は、小選挙区の総支部長をつづける落選者に「政治活動支援金」として月額40万円を支給する方針を固めている。5月中に、最初の対象者約30人を