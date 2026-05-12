USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.515.316.666.51 1MO7.185.426.196.37 3MO7.575.616.586.63 6MO7.975.937.027.03 9MO8.116.097.317.24 1YR8.246.387.607.41 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.128.316.04 1MO6.788.316.35 3MO7.328.656.61