日常を描くドラマに回帰永作博美（55）が主演するTBSの連続ドラマ「時すでにおスシ!?」（火曜午後10時）が評判高く、人気も得ている。テレビ界の指標である個人視聴率が全ドラマの中で3位。ドラマ制作者によると、40代以下のコア視聴率はトップだった。一見、オーソドックスな物語だが、脚本に隙がなく、考え抜かれており、同業者のドラマ制作者の評価も高い。【高堀冬彦／放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真】と