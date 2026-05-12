【前後編の後編／前編を読む】友人宅で「母親って料理を作るんだ」と驚いた…異質な家庭に育った“お坊ちゃん”地獄に沈んで出会った“年上女性”に救われて菊川功太さん（40歳・仮名）は、母が家で料理をしない、両親が互いに深く干渉しない、「裕福だが普通ではない」環境に違和感を抱きながら育った。社会人になると会社に居場所を見いだせず、就職4年目で退職。その後、9歳年上の鍼灸師の朋美さんと出会ったことで再就職を