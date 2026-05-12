【前後編の前編／後編を読む】元妻への養育費を「欲深すぎる」と年下の再婚妻はガチギレ…「毎日、薄氷を踏むよう」40歳夫が送る大後悔の日々不倫の取材を続けていてときどき感じるのは、「どうして男性は女性の本心を見抜けないのだろう」ということだ。もちろん、結婚前に相手の本性を見抜くのがむずかしいのは男女問わずだし、他人の心の奥底などわからなくて当然ではある。ただ、「わかりやすく表現されて」いるとしても、