西永彩奈インタビュー後編今年5月をもって18年間のグラビアアイドルの活動から卒業すると発表した西永彩奈(30)。インタビュー後編では卒業の理由から、今後やりたいこと、さらに結婚の可能性についても聞いた。【写真28枚】「“胸がない”が武器」も納得の艶っぽさ…グラドル卒業直前の西永彩奈が見せた色香あふれるカットを見る――西永さんは5月末でのグラビア卒業を発表しています。ここ最近ではDVDを卒業するも、雑誌は続け