漫画『ブルーロック』の実写映画『ブルーロック』（8月7日公開）の追加キャストが発表された。双子の鰐間淳壱役と鰐間計助役は1人2人役となり、“キングカズ”こと三浦知良選手の長男で俳優の三浦りょう太（※りょう＝けものへんに寮が担当する。あわせてビジュアルが公開された。【写真】顔そっくり！鰐間兄弟役姿の三浦りょう太実写『ブルーロック』ビジュアル演じる鰐間淳壱は、チームWの中核を担う双子・鰐間兄弟の兄で